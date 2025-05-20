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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

11:4920/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında bayram ikramiyesi geliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılan ikramiyelerle ilgili ödeme takvimi ve tutar bu yıl da gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşlarının yanı sıra bayram öncesi sağlanan bu ek destek, milyonlarca kişi için önemli bir ekonomik rahatlama anlamı taşıyor. Gözler şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’dan yapılacak resmi açıklamalarda. Peki, 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tutarı ne kadar olacak? İşte, güncel gelişmeler…

2025 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, emeklilerin gözü bayram ikramiyesi ödemelerinde. Milyonlarca emekli, hem ödeme tarihlerini hem de bu yıl ikramiye tutarında artış olup olmayacağını merak ediyor. Bayram öncesinde hesaplara yatırılması planlanan ikramiye, emekliler için önemli bir maddi destek niteliği taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, ödeme takvimiyle ilgili hazırlıklarını tamamlaması beklenirken, ikramiyelerin ne zaman ve hangi miktarda ödeneceği sorusu da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, kaç TL olacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin TL ödeniyor.

2025 EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bayram tarihinden bir hafta önce ödenmeye başlamıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de bayram tarihinden bir hafta öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağından dolayı 2 Haziran Pazartesi günü bayram ikramiyeleri hesaplara geçmeye başlayabilir.

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