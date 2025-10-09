Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK BURS BAŞVURULARI SON DAKİKA BAŞLADI MI? e-Devlet KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KYK BURS BAŞVURULARI SON DAKİKA BAŞLADI MI? e-Devlet KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

10:129/10/2025, jeudi
Yeni Şafak
Sonraki haber

KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)’na çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yurt başvuru süreci tamamlanırken, şimdi sırada burs ve kredi başvuruları yer alıyor. Maddi destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, “KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Yurt başvuru ve sonuç sürecinin tamamlanmasının ardından gözler GSB’den gelecek burs ve kredi açıklamasına çevrildi. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular e-Devlet üzerinden mi alınacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak. Geçtiğimiz yılki KYK burs başvuru tarihlerine bakıldığı zaman önümüzdeki günlerde KYK burs ve kredi başvurularının başlaması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2024-2025 yılında uygulanan burs ve kredi ücretleri aşağıdaki gibidir. Yeni dönem için henüz açıklama yapılmadı.

Önlisans ve Lisans öğrencileri için 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL

Doktora öğrencileri için 9.000 TL

E-DEVLET KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.

#KYK
#KYK burs
#kyk burs ve kredi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YDS/2 ne zaman? ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi açıkladı