KYK BURS BAŞVURULARI SON DAKİKA BAŞLADI MI? e-Devlet KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

E-DEVLET KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.