Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025: KYK kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025: KYK kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

15:2423/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. KYK burs imkanından yararlanmak isteyen binlerce öğrenci başvuru işlemlerini tamamladı. Şimdi gözler, 2025-2026 KYK burs – kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, ödemeler ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi sonuçları için heyecan dorukta! 2025-2026 eğitim yılı başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevirdi. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek. İşte sonuç tarihine ilişkin son gelişmeler...

KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs, kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK burs, kredi başvuru sonuçları belli olduğunda e Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

KYK BURS, KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

#kyk
#kyk burs
#KYK burs sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5G teknolojisi ücretli mi olacak?