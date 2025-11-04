KYK BURS SONUÇ TARİHİ GSB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında burs sonuçlarının kasım ayında açıklandığı görülüyor. Buna göre, bu yılki KYK burs sonuçlarının da Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.

Konuya ilişkin GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.