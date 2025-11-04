KYK BURS SONUÇ TARİHİ GSB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. 13-17 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde öğrencilerin bilgileri birçok kurum aracılığıyla incelenecek. Peki KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları için heyecan dorukta. 2025-2026 dönemi başvurularının 17 Ekim’de sona ermesinin ardından, değerlendirme süreci Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatıldı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte, öğrenciler “KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularını araştırmaya başladı.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) resmi bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında burs sonuçlarının kasım ayında açıklandığı görülüyor. Buna göre, bu yılki KYK burs sonuçlarının da Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.
Konuya ilişkin GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama adresi üzerinden öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.
Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.