KYK depozito ne zaman yatar? 2025 KYK depozito iadesi nasıl alınır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı devlet yurtlarında barınan üniversite öğrencilerinden, olası zararları karşılamak veya zamanında ödenmeyen yurt ücretleri için önlem olarak güvence bedeli (depozito) tahsil ediliyor. Eğitim dönemi sonunda yurttan ayrılan öğrenciler ise bu bedelin iadesini alabiliyor. Peki KYK depozito iadesi nasıl geri alınır? Ödemeler ne zaman yapılır?

1 /4 KYK yurtlarında barınan öğrencilerin yurda kayıt sırasında yatırdığı depozito ücreti, yurtla ilişiğin kesilmesinin ardından geri ödeniyor. Ancak iadenin gerçekleşmesi için bazı işlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekiyor.

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KYK DEPOZİTO İADESİ NE ZAMAN YATACAK? KYK güvence bedeli iade süreci, öğrencinin yurt kaydını resmi olarak sildirmesiyle başlıyor. Kayıt sildirme işlemi yapıldıktan sonra depozito ödemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından öğrencinin dilekçesinde belirtilen IBAN numarasına yatırılıyor. Bu süreç genellikle birkaç hafta içinde tamamlanıyor; ancak resmi tatiller veya yoğunluk gibi nedenlerle uzayabiliyor.





3 /4 Yurt ücretleri ise her ay düzenli olarak tahsil ediliyor. Öğrenci yurda kayıt olurken, kayıt günü dahil olmak üzere o ayın ücreti alınırken; kayıt sildirme durumunda, işlem sonrası günlerin ücreti iade ediliyor.