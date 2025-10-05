KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı, tarih açıklaması geldi mi?

KYK ek yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk yerleştirme sonuçlarında yurt hakkı kazanamayan öğrenciler, ek kontenjan fırsatını değerlendirmek istiyor. Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak ek yurt başvuru tarihlerine çevrildi.
Üniversitelerde eğitim dönemi başlarken, yurt yerleştirmelerinde ek başvuru süreci öğrencilerin gündeminde. KYK’nın ilk yerleştirme sonuçlarında yurt kazanamayan binlerce öğrenci, ek yurt başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan açıklama sonrasında KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.
Yapılan açıklamada, "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır." denildi. Buna göre; KYK ek yurt başvurularının ekim ayının ikinci haftasından itibaren başlaması bekleniyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.