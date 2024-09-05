KYK güvence bedeli, öğrencilerin KYK yurtlarında kalabilmesi için ödenmesi gereken depozito niteliğindeki bir bedeldir. KYK yurt ücreti ve güvence bedeli her akademik dönem başında belirlenir. Öğrencinin yurttan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları öğrencinin banka hesabına iade edilir. Ancak, bazı öğrenciler bu bedellerden muaf tutulmaktadır. Örneğin, şehit ve gazi çocukları, engelli öğrenciler ve devlet koruması altındaki öğrenciler yurt ücreti ve güvence bedeli alınmayacak öğrenciler arasında yer almaktadır. Bu öğrenciler, başvurularında ilgili belgeleri sunarak bu haklardan yararlanabilirler.