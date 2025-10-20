KYK sonuçları için geri sayım başladı: 2025-2026 KYK burs kredi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte beklenen tarihler

2025-2026 KYK burs sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi binlerce üniversite öğrencisi, “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olur?” sorusuna yanıt arıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden GSB burs/kredi sonucu sorgulama ekranından sonuçlarını öğrenebilecek. Burs hakkı kazanan öğrencilerin ise sistemdeki taahhütname onayını süresi içinde tamamlaması gerekecek. İşte 2025-2026 KYK burs sonuç tarihi, değerlendirme süreci ve öncelikli burs verilecek öğrenci gruplarına dair tüm detaylar...

1 /6 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2025-2026 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci sona erdi. Binlerce üniversite öğrencisi, eğitim hayatlarına maddi destek sağlayacak bursların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında duyurulacak?

2 /6 Başvurular Ekim ayında tamamlandı

KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl 13–17 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Öğrenciler, başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerle birlikte ekonomik, sosyal ve akademik durumlarına göre değerlendirilecek. GSB’nin resmi duyurusu henüz yapılmadı ancak geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında sonuçların açıklanacağı tarih konusunda güçlü ipuçları bulunuyor.

3 /6 Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl (2024-2025 dönemi) KYK başvuruları ekim ayında alınmış ve sonuçlar 5 Kasım 2024’te açıklanmıştı. Önceki dönemlerde de aynı şekilde sonuçların genellikle Kasım ayının ikinci yarısında duyurulduğu görülüyor.

Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Yani 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklanması öngörülüyor.

4 /6 Sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilecek

KYK burs veya öğrenim kredisi başvuru sonucu açıklandığında öğrenciler, turkiye.gov.tr adresinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama” ekranına girerek sonuçlarını öğrenebilecek.

Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin, taahhütname onayı işlemini yine e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Taahhütname süresi dolmadan onay işlemini tamamlamayan öğrenciler, haklarını kaybedebiliyor.

5 /6 Öncelikli burs verilecek öğrenci grupları

KYK mevzuatına göre bazı öğrencilere öncelikli burs imkânı tanınıyor. Bu gruplar arasında; Şehit çocukları veya kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, Yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler, Anne ve babası vefat eden öğrenciler, Darüşşafaka Lisesi mezunları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruması altındaki gençler yer alıyor. Ayrıca milli sporcular ve ÖSYM sıralamasında ilk 100’e giren öğrenciler de öncelikli olarak burs alabiliyor.