Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaparak devamsızlık sınırları ve şartlarını yeniden belirledi. Resmî Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeye göre, öğrencilerin devamsızlık hakları ve bu sınırları aşmaları durumunda uygulanacak hükümler açıklandı. Peki lisede kaç gün devamsızlık hakkı var, devamsızlık süresi dolanlar derslere devam edecek mi, sınavlara girecek mi ve teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alacak mı? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan son değişikliklerle birlikte, lise öğrencilerinin devamsızlık hakları ve sınırları yeniden düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni yönetmelik kapsamında devamsızlıklarla ilgili önemli bilgiler:
LİSELERDE DEVAMSIZLIK SINIRI KAÇ GÜN?
Yönetmeliğe göre, birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40, Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet,
emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak belirlendi.
YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE LİSELERDE DEVAMSIZLIK HAKKI
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.
DEVAMSIZLIK SÜRESİ DOLANLAR NE YAPACAK?
Özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç, devamsızlık sürelerini dolduran ve öğrenim hakkı bulunanlar ilgili eğitim ve öğretim yılında derslere ve işletmede mesleki eğitime devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek.
DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLERE SÖZLEŞME ŞARTI
Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı olan öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam edebilecek.
DEVAMSIZLIKTA YENİ KURALLAR BELİRLENDİ
Yeni düzenlemeye göre, devamsızlık süresini dolduran öğrenciler derslere devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek ve teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alamayacak.
Devamsızlık süresini dolduran öğrencilerin durumları değerlendirilirken öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında eğitimlerine devam edebilecek.
Öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek.
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslerde devamsızlık süresi, toplam ders saatinin altıda birini geçemeyecek.
Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin, ilgili işletmelerle sözleşmeleri feshedilecek ve sigorta çıkışları yapılacak.
Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinden sorumluluk sınavları yazılı ve uygulamalı iki aşamada yapılacak. Yazılı sınav için ayrı, uygulama sınavları için ayrı komisyon kurulacak. Komisyonların aynı üyelerden oluşturulması esas olacak.
Ders başarısızlığı nedeniyle okuldan mezun olamayan 12. sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar, başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilecek.