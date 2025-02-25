Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaparak devamsızlık sınırları ve şartlarını yeniden belirledi. Resmî Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeye göre, öğrencilerin devamsızlık hakları ve bu sınırları aşmaları durumunda uygulanacak hükümler açıklandı. Peki lisede kaç gün devamsızlık hakkı var, devamsızlık süresi dolanlar derslere devam edecek mi, sınavlara girecek mi ve teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alacak mı? İşte detaylar.

1 /7 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan son değişikliklerle birlikte, lise öğrencilerinin devamsızlık hakları ve sınırları yeniden düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni yönetmelik kapsamında devamsızlıklarla ilgili önemli bilgiler:

2 /7 LİSELERDE DEVAMSIZLIK SINIRI KAÇ GÜN? Yönetmeliğe göre, birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40, Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet,

3 /7 emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak belirlendi.

4 /7 YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE LİSELERDE DEVAMSIZLIK HAKKI Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

5 /7 DEVAMSIZLIK SÜRESİ DOLANLAR NE YAPACAK? Özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç, devamsızlık sürelerini dolduran ve öğrenim hakkı bulunanlar ilgili eğitim ve öğretim yılında derslere ve işletmede mesleki eğitime devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek.

6 /7 DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLERE SÖZLEŞME ŞARTI Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı olan öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam edebilecek.