Lut kavmi, ahlaksızlığı nedeniyle Allah (C.C) tarafından helak edilen bir topluluktur. Hz. İbrahim'in akrabası olan Hz. Lut, Sodom ve Gomore halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Lut kavmi hangi surede geçiyor? Lut kavmi helakı Şu'ara ve Hud Suresi'nde detaylı olarak anlatılmakta. Peki Kur’an’da Lut Kavmi nasıl helak oldu?
Lût aleyhisselâm, Hz. İbrâhim’in kardeşi Haran’ın oğludur. İbrâhim aleyhisselâm ile birlikte Irak’tan ayrılıp Filistin’e gitmiş, daha sonra da Ölüdeniz (Lût gölü) kıyısında yaşayan inkârcılık ve sapık ilişkiler içinde bulunan Sodom ve Gomore halkını ıslah etmekle görevlendirilmiş bir peygamberdir (bk. A‘râf 7/80).
Lut kavmi, tarih boyunca çeşitli toplumlarda görülen ahlaksız davranışların en sapkın örneklerinden birini teşkil eder.
Hz. Lut, kavmini Allah'a (C.C) iman etmeye ve bu sapkın davranışlardan vazgeçmeye davet etmiş, ancak onlar peygamberin davetini reddetmişlerdir. Onların inkarı ve sapkın tutumları üzerine Allah, Lut kavmini şiddetli bir azapla helak etmiştir.
Kur'an'da Lut kavmi nasıl anlatılır?
Lût kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. (Şu’ara Suresi 160)
Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? (Şu’ara Suresi 161)
Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. (Şu’ara Suresi 162)
Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. (Şu’ara Suresi 163)
Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. (Şu’ara Suresi 164)
Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? (Şu’ara Suresi 165-166)
Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz!” (Şu’ara Suresi 160)
“Ey Lût!” dediler, “Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın!” (Şu’ara Suresi 167)
Lût, “Doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum” dedi. (Şu’ara Suresi 168)
“Rabbim! Beni ve ailemi, bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar” diye dua etti. (Şu’ara Suresi 169)
Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. (Şu’ara Suresi 170-171)
Sonra diğerlerini helâk ettik. (Şu’ara Suresi 172)
Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık, sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. (Şu’ara Suresi 173)
Elbet bunda büyük bir ibret vardır; fakat çokları iman etmezler. (Şu’ara Suresi 174)
Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. (Şu’ara Suresi 175)
Hud Suresi'nde de Lut kavminin helakı hakkında şöyle buyurulur:
Elçilerimiz Lût’a geldiğinde, Lût onlardan dolayı huzursuz oldu, onlara karşı çaresizlik hissetti. “Zor bir gün!” dedi. (Hud Suresi 77. ayet)
Lût’un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lût, “Ey kavmim! Şunlar kızlarım; sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah’tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu!” dedi. (Hud Suresi 78. ayet)
“Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekâlâ biliyorsun” dediler. (Hud Suresi 79. ayet)
Lût, “Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim!” dedi. (Hud Suresi 80. ayet)
Elçiler “Ey Lût! Biz rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç, sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan, şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman, sabah vaktidir. Sabah da yakın, değil mi?” dediler. (Hud Suresi 81. ayet)
Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde, rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. (Hud Suresi 82-83. ayet)