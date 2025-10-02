2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14:55'te Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 ve merkez üssünü ise Marmara Ereğlisi açıkları olarak duyurdu. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli ve İzmir'de de hissedildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği önemli bir açıklama yaptı. Tekirdağ merkezli yaşanan deprem sonrası hasar, yıkılan bina var mı? İstanbul'da yaşanan depremin ardından herhangi bir hasar oldu mu? Hangi illerde hasar var? İşte yapılan son açıklamalar.

DEPREMİN ARDINDAN HASAR, YIKILAN BİNA VAR MI? (2 EKİM 2025)

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar kentte herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."