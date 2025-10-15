MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH KILAVUZU 15 EKİM! 15 bin Sözleşmeli Öğretmen alımı tercih başvuru tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama ve tercih kılavuzu erişime açıldı. Sözlü sınav aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebilecek. Kılavuzda, branş kontenjanları, atama takvimi ve başvuru şartlarına dair tüm detaylara yer verildi.

Son dakika gelişmesi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için beklenen atama ve tercih kılavuzunu yayımladı. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kılavuzda belirtilen esaslara göre tercihlerini yapabilecek. Başvuru süreci, öğretmen adaylarının heyecanla beklediği atama döneminin son aşamasını oluşturuyor.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları 24 Kasım tarihinde açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler 19 Ocak 2026 itibariyle göreve başlayacak. 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI ATAMA VE TERCİH KILAVUZU

MEB 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI? 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci ise 23 Haziran - 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Adayların sözlü sınav sonuçları, "Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si esas alınarak hesaplanan başarı puanlarına göre 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi.

4 /5 Adayların sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazları, 1 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında "eitiraz.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alındı. İtirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.