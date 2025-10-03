MEB öğretmen atama takvimi 2025: AGS puanı ile 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? İşte atama süreci son gelişmeler

2025 MEB öğretmen atama takvimi adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklayan Millî Eğitim Bakanlığı, ilk etapta 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasını KPSS puanıyla tamamladı. Gözler şimdi AGS puanı ile yapılacak 10 bin öğretmen atamasına çevrildi. 2025-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) sonuçlarının 13 Ağustos’ta açıklanmasının ardından, binlerce öğretmen adayı başvuru tarihi, kılavuz, kadro ve branş dağılımı duyurusu için bekleyişini sürdürüyor. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı, branş dağılımları belli oldu mu? İşte, 2025 öğretmen alımı sürecine dair güncel gelişmeler ve MEB açıklamaları…

2 /5 10 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?

2025-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Ancak, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin başvuru takvimi henüz yayımlanmadı.

MEB’den yapılan açıklamada, sürecin yasal mevzuata uygun, şeffaf ve titiz bir şekilde yürütüleceği vurgulandı. Başvuru kılavuzu ve detaylı takvim önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

3 /5 Kadro ve branş dağılımları 2025 25 bin öğretmen ataması kapsamında ilk etapta yapılan 15 bin kontenjan dağılımında en fazla atama yapılan branşlar şöyleydi:

Sınıf Öğretmenliği: 4 bin 378 Özel Eğitim Öğretmenliği: 3 bin 87 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1.802 Okul Öncesi Öğretmenliği: 1.321 İngilizce Öğretmenliği: 757

4 /5 Adayların merakla beklediği AGS puanı ile yapılacak 10 bin öğretmen alımı için branş ve kontenjan dağılımları henüz açıklanmadı. Bu bilgilerin, başvuru kılavuzunda detaylı şekilde yer alması bekleniyor.