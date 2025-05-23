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Memur alımında yeni dönem: Artık bu yaştan sonra kamuda işe alımlar olmayacak

Memur alımında yeni dönem: Artık bu yaştan sonra kamuda işe alımlar olmayacak

10:4323/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Kamu personel alımı yaş sınırı kaç?</p>
Kamu personel alımı yaş sınırı kaç?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifine göre, kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel ve diğer statülerde istihdam edilecek adayların 35 yaşını aşmamış olması gerekecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için 35 yaş sınırı getirildi. Bu yeni düzenleme, kamu istihdamında önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor.

Kamuda 35 yaş sınırı mevcut çalışanları etkileyecek mi?

Kanun teklifine göre, kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel ve diğer statülerde istihdam edilecek adayların 35 yaşını aşmamış olması gerekecek.

Yaş sınırı, işe alım süreçlerinde yeni bir kriter olarak uygulanacak ve mevcut çalışanları kapsamayacak. Düzenlemenin, kamu kadrolarına genç istihdamını artırmayı ve dinamik bir iş gücü oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Genel Kurul’da yapılan görüşmelerde, kanun teklifine ilişkin farklı görüşler dile getirildi. Teklifi destekleyenler, genç nüfusun kamu sektöründe daha fazla yer almasının yenilikçi yaklaşımları teşvik edeceğini savundu.

Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin detayların, ilgili yönetmeliklerle netleşmesi bekleniyor. Bazı özel meslek grupları veya stratejik pozisyonlar için yaş sınırına istisnalar getirilebileceği de gelen bilgiler arasında.

#Kamu personel alımı
#memur alımı
#yaş sınırı
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