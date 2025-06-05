2025 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mersin'de yaşayan vatandaşlar da bayram namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği 2025 Mersin Kurban Bayramı namazı saati, 05:55 olarak açıklandı. Mersin'de ikamet eden veya bayram tatili için bu şehre gelenler, 6 Haziran 2025 Cuma sabahı bu vakitte camilerde yerlerini alarak bayram namazını eda edebilecekler. İşte Akdeniz, Aydıncık, Anamur, Çamlıyayla, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Mut, Tarsus, Yenişehir, Toroslar bayram namazı saatleri.
Kurban Bayramı'nda sabah namazına müteakip kılınan bayram namazının saati, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve illere göre farklılık gösterir. 2025 yılı için Mersin Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet tarafından duyuruldu. Peki, Mersin’de bayram namazı saat kaçta? 2025 Mersin Kurban bayramı namazı saati kaçta kılınacak? İşte Akdeniz, Aydıncık, Anamur, Çamlıyayla, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Mut, Tarsus, Yenişehir, Toroslar bayram namazı saatleri.
Mersin'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta?
2025 yılı Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü Mersin'de bayram namazı 05:55'te kılınacak.
Akdeniz, Aydıncık, Anamur, Çamlıyayla, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Mezitli, Silifke, Mut, Tarsus, Yenişehir, Toroslar Kurban Bayram namazı saatleri.
Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
Bayram Namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Kurban Bayramı namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Kurban Bayramı namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Teşrik Tekbirleri nedir, nasıl okunur?
Arapçası:
اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ
Okunuşu:
“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd”
Anlamı:
“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”
Şafiî mezhebine göre teşrik tekbirleri nasıl okunur?
Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri yukarıdaki gibidir.
Şâfiîler teşrik tekbirini şöyle okur: “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd. Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânallāhi bükraten ve asîlâ”
Bayram namazı kimlere vaciptir?
Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.
Bayram namazının diğer namazlardan farkı nedir?
Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir olmasıdır.
Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekatta kıraatten sonra alınır.
Hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.
Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.
Bayram namazını kaçıran kimse ne yapmalıdır?
Hanefî mezhebine göre bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.
Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmez. Bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.
Bayram namazı ne zaman kılınır?
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.