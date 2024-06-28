2024 LGS'de Mersin'deki liselere yerleşmek için hangi puana ihtiyacınız olduğunu merak ediyor musunuz? Doğru adrestesiniz! Bu yazımızda Mersin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında güncel ve detaylı bilgilere ulaşabilir, hayallerinizdeki liseye yerleşme şansınızı arttırabilirsiniz.
LGS taban puanları her yıl değişebileceğinden, kesin taban puanları için MEB'in resmi açıklamasını beklemeniz önemlidir. Fakat 2023 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimleri, size 2024 yılı için bir fikir verebilir.
Mersin Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (2024) için tıklayın
2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Lise Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İşte geçen yıl Mersin Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
LGS lise tercihleri nasıl yapılır?
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.
Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.
Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.
Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Merkezî yerleştirmede, merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.