Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Avrupa ülkelerinden peş peşe gelen mesai saatlerinin kısalması kararları sonrasında gözler Türkiye'de de mesai saatlerinin düşüp düşmeyeceğine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklarla 2025'te emekli olacaklar arasındaki maaş farkını ele aldıklarını belirtti. "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızla bir araya gelip durumu değerlendireceğiz," dedi. Bakan Işıkhan, çalışma saatlerinin kısaltılmasına dair bir soru üzerine ise "Böyle bir planımız yok," yanıtını verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" diye konuştu.
Bakan Işıkhan, çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir soruya da "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.
ÖN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Daha önce de mesai saatlerinin düşmesiyle ilgili ön çalışmalar yapıldığını söyleyen Bakan Işıkhan şu açıklamayı yapmıştı:
İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK’in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti.
BİRÇOK ÜLKEDE ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞTÜ
Dominik Cumhuriyeti'nde hükümet, gönüllü deneme süreci kapsamında çalışma saatlerinin 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söyledi. Dominik hükümeti, pilot uygulamanın Şubat ayında başlayacağını, çalışanların aynı maaşı alacağını ve standart çalışma haftasının Pazartesi'den Perşembe'ye 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söyledi.
Çalışma bakanı Luis Miguel de Camps, "İnsanlara öncelik veriyor, sağlık ve refahı artırıyor ve sürdürülebilir ve çevre dostu üretkenliği teşvik ediyoruz" dedi.
Katılması beklenen şirketler arasında ülkenin önde gelen telekomünikasyon, enerji ve sağlık şirketleri de yer alıyor.
Şu anda Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler genellikle hafta içi her gün 8 saat ve cumartesi günleri de 4 saat çalışıyor ancak haftada 44 saatten fazla olmadığı sürece saatleri istedikleri gibi günlere yayabiliyorlar.
İngiltere 2023'te dünyanın en büyük dört günlük çalışma haftası denemesini başlatmış ve olumlu sonuçlar almıştı. Bazı ABD şirketleri de daha kısa çalışma haftasına geçiş yaparken, Şili'de haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren bir yasa tasarısını onaylanmıştı.