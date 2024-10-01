ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?





"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" diye konuştu.





Bakan Işıkhan, çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir soruya da "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.