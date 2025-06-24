Modern hava gücünün sembolü: Dünyanın en korkutucu 10 savaş uçağı

Yüksek hız, düşük radar izi, hassas hedefleme ve gelişmiş aviyonik sistemlerle donatılmış bu uçaklar, modern orduların en stratejik gücünü temsil ediyor. Dünyanın önde gelen hava kuvvetleri tarafından kullanılan en gelişmiş savaş uçakları, hem gökyüzünde hem de savunma sanayisinde rekabetin merkezinde yer alıyor.

İŞTE DÜNYANIN EN KORKUTUCU 10 SAVAŞ UÇAĞI