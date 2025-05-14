OGM 3.477 PERSONEL ALIM SONUÇ TARİHİ! OGM işçi alımı başvurusu ne zaman, şartlar ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü’nün 3 bin 477 personel alımına yönelik başvuru süreci sona erdi. KPSS94 puan türü esas alınarak e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Yoğun ilgi gören alım sürecinde, değerlendirme aşamasının ne zaman tamamlanacağı merak konusu olurken, OGM’nin resmi duyuruları yakından takip ediliyor.
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 3.477 sözleşmeli destek personeli için başvuru süreci tamamlandı. Şoför, operatör, temizlik ve arşiv işleri gibi alanlarda görev alacak adaylar şimdi gözlerini başvuru sonuçlarına çevirmiş durumda. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor.
OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurular 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçların Mayıs ayı içerisinde duyurulması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
OGM BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?
Orman Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği personel alımı sonuçları, kurumun resmi web sitesi olan www.ogm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru sahiplerinden talep edilecek evrak listesi ise sonuç açıklamasıyla birlikte yayımlanacak.
Değerlendirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak belirlenecek. Ancak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.