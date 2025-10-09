Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Öğretmen atamalarına ilişkin kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? MEB AGS atama takvimi belli oldu mu?

Öğretmen atamalarına ilişkin kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? MEB AGS atama takvimi belli oldu mu?

13:279/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>MEB AGS puanı ile alınacak öğretmen atama takvimi belli oldu mu?</p>
MEB AGS puanı ile alınacak öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Öğretmen atamalarında bu yıl süreç tamamen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre şekillenecek. Toplam 25 bin kişilik kontenjanın 15 bini sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına ayrılırken, 10 bini MEB Akademisi bünyesinde yetiştirilmek üzere tahsis edildi. Şimdi ise tüm gözler öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımına çevrilmiş durumda. İşte detaylar ve öğretmen atama sürecine dair son gelişmeler.

Öğretmen atamaları, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilecek. Toplam 25 binlik kontenjanın 15 bini sözleşmeli öğretmenler için, 10 bini ise Milli Eğitim Akademisi (MEB Akademi) kapsamında istihdam edilmek üzere tahsis edildi. Eğitim camiasının merakla beklediği yeni atama takvimi ise gündemin odak noktasında. Peki, öğretmen atamalarına ilişkin kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte konuyla ilgili son gelişmeler ve detaylar.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

MEB'den daha önce konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASILDI?

15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:

Adalet 1

Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

Almanca 23

Arapça 51

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3

Beden Eğitimi 190

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64

Bilişim Teknolojileri 95

Biyoloji 27

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafya 32

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5

Denizcilik / Gemi Makineleri 6

Denizcilik / Gemi Yönetimi 8

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19

El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

Farsça 1

Felsefe 41

Fen Bilimleri 267

Fizik 61

Gemi Yapımı / Yat İnşa 1

Gıda Teknolojisi 5

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45

Görsel Sanatlar 175

Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3

İlköğretim Matematik 162

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47

İngilizce 757

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

Kimya / Kimya Teknolojisi 49

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13

Kuyumculuk Teknolojisi 13

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1

Matematik 117

Metal Teknolojisi 20

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18

Motorlu Araçlar Teknolojisi 51

Muhasebe ve Finansman 1

Müzik 180

Okul Öncesi 1.321

Özel Eğitim 3.087

Pazarlama ve Perakende 7

Plastik Teknolojisi 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

Rehberlik 377

Rusça 9

Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58

Sağlık Bilgisi 15

Seramik ve Cam Teknolojisi 2

Sınıf Öğretmenliği 4.378

Sosyal Bilgiler 387

Tarım Teknolojileri/Tarım 1

Tarih 28

Teknoloji ve Tasarım 41

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14

Tiyatro 2

Türk Dili ve Edebiyatı 29

Türkçe 623

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18

Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

#öğretmen ataması
#MEB
#AGS öğretmen ataması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, duyuru geldi mi?