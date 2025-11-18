Yeni Şafak
Öğretmenler Günü'ne özel yüzde 50 indirim! Hızlı trende öğretmen indirimi ne zaman? YHT seferlerinde öğretmen indirimi ne kadar?

13:1518/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlere 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “24–30 Kasım 2025 tarihleri arasında satışa sunulacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.” dedi.

YHT ve anahat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim


Bakan Uraloğlu, “24–30 Kasım 2025 tarihleri arasında satışa sunulacak YHT ve anahat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.” dedi.

Uraloğlu, yıl boyunca öğretmenlere yüzde 15 indirim uygulandığını hatırlatarak, “Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 2017-2024 yılları arasında Öğretmenler Günü haftasında uygulanan yüzde 50 indirim kampanyasından 48 bin öğretmenimiz faydalandı.” ifadelerini kullandı.

Kampanyadan;

MEB’e bağlı tüm öğretmenler,

Resmî ve özel okullarda görev yapan öğretmenler,

Okul müdürleri ve müdür yardımcıları,

Üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerindeki öğretim elemanları,

 Yurt dışında görev yapan Türk öğretmenler

yararlanabilecek.













BİLETLER TÜM TCDD KANALARINDA


İndirimden faydalanmak için öğretmenlerin öğretmen kimliği veya MEBBİS üzerinden alınan görev belgesini göstermeleri yeterli olacak. Uraloğlu, “İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden temin edilebilecek.” dedi.

