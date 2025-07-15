Okula yeni başlayacak öğrencilerin velileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul kayıt tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlayacak ve 26 Haziran 2026'da sona erecek. İlkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, MEB'in e-Kayıt sistemi üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecek. İlkokul 1. sınıf kayıtları Temmuz 2025’in ilk iş gününden itibaren başlıyor. İşte İlkokul 1. sınıf öğrenci kaydı için gerekli belgeler.

1 /4 Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek. Okula yeni başlayacak öğrenciler için veliler okul kayıt tarihini merak ediyor. İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Okula kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

2 /4 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

3 /4 İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilkokul 1. sınıf kayıtları Temmuz 2025’in ilk iş gününden itibaren başlıyor. Kayıt işlemleri, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (MERNİS) verilerine göre e-Okul üzerinden otomatik olarak yapılacak.