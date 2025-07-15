Okula yeni başlayacak öğrencilerin velileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul kayıt tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlayacak ve 26 Haziran 2026'da sona erecek. İlkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, MEB'in e-Kayıt sistemi üzerinden merkezi olarak gerçekleştirilecek. İlkokul 1. sınıf kayıtları Temmuz 2025’in ilk iş gününden itibaren başlıyor. İşte İlkokul 1. sınıf öğrenci kaydı için gerekli belgeler.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek. Okula yeni başlayacak öğrenciler için veliler okul kayıt tarihini merak ediyor. İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Okula kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.
İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilkokul 1. sınıf kayıtları Temmuz 2025’in ilk iş gününden itibaren başlıyor. Kayıt işlemleri, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (MERNİS) verilerine göre e-Okul üzerinden otomatik olarak yapılacak.
Okula kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
İlkokul 1. sınıf öğrenci kaydı için gerekli belgeler şunlardı:
1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu indirmek için burayı tıklayınız
3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı