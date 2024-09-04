Okullar açılıyor. Öğrenciler okula giderken cep telefonu, tablet, akıllı saat götürmek isterken Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuya ilişkin kararını merak ediyor. Okullarda cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi teknolojik ürünlerin getirilmesi ve kullanılması, serbest mi? İşte konuya ilişkin son karar...
Okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımı ile ilgili önemli kararlar alındı. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi okul müdürlüklerine ilgili talimatlar gönderildi. Peki, okullarda cep telefonu yasaklandı mı? MEB 2024-2025 okula cep telefonu götürmek ve kullanmak yasak mı?
OKULA TELEFON, TABLET GETİRMEK YASAK MI?
MEB’in 2024-2025 eğitim öğretim yılında getirdiği düzenlemeyle sınıf içinde cep telefonu başta olmak üzere bilişim araçları bulundurmak artık yasak.
UNESCO, “2023 Küresel Eğitim İzleme” raporunda, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmasının yasaklanması için küresel çağrıda bulunmuştu. Raporda, fazla cep telefonu kullanımının düşük eğitim performansına, yüksek ekran süresinin de çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu açıklanmıştı.
AKILLI SAAT KULLANIMI YASAK MI?
Çocukların kreş ya da anaokullarına cep telefonu ya da tablet getirmesi yasak.
ÇOCUKLAR KAÇ YAŞINDAN İTİBAREN TELEFON KULLANMALI?
Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 67'si çocuklarının internette ne izlediği konusunda endişeli. Ancak tabletler ve telefonlar zarar vermenin yanı sıra yarar da sağlayabilir.
Bu, tüm ebeveynlerin son yıllarda baş etmeye çalıştığı bir sorun haline geldi. Artık çocukların ilk telefonlarına sahip olma yaşları oldukça düştü. 2004'te 12 yaşındaki Amerikalıların yüzde 18'i bir telefona sahipken, 2010 yılında bu oran yüzde 58'di ve geçen yıl İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bu rakam şu anda yüzde 97'ye kadar ulaştı.
Hangi yaşta akıllı telefona sahip olmasının uygun olduğuna dair bir araştırma olmasa da çocuk psikoloğu ve internet uzmanı Dr Michele McDowell şunları söylüyor: "Şu anda trend 10-11 yaş, bir ritüel haline gelmiş gibi görünüyor."
Ebeveynlerin telefon almalarının bir nedeni de güvenlik, böylece özellikle ortaokula başlarken çocukları takip edebiliyorlar.
Ancak McDowell, eğer yapabiliyorsanız sağlam durun diyor: “On yaşın altındaki çocuklar, kendi cihazlarıyla çevrimiçi olma olgunluğuna sahip değiller."
Eski bir ilkokul öğretmeni ve ebeveyn koçluk hizmeti veren Natalie Costa, bir çocuğun telefon isteğini reddetmenin bağlantı kurma fırsatlarını kaçırmak anlamına geldiğini kabul ediyor, ancak ilkokulda bir çocuğun beyninin akıllı telefonların bağımlılık yaratan doğasıyla başa çıkmak için bir donanıma sahip olmadığını söylüyor:
“Bir çocuğun bağımsızlığı ve sosyal yaşamı için bir telefona sahip olmanın önemli olduğunu çok iyi anlıyorum ama şahsen ben onların en azından ortaokula gitmesini beklerdim. Hayal kırıklıklarını kabul edin ancak hazır olmadıklarını söyleyin."