ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BAŞVURUSU 2025 | 496 OGM personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Lisans – ön lisans - ortaöğretim OGM başvuru ekranı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuruları, Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrasında başladı. Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Personel alımı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek, başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. 496 OGM personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Lisans – ön lisans - ortaöğretim OGM başvuru ekranı.
2025 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü 496 personel alımının başvuruları, duyuruya göre Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Fakat alım duyurusunun ardından kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Adaylar duyuruyu kariyerkapisi.gov.tr adresinden takip edebilecek.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMINDA LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR
20 Mühendis,
30 Büro personeli,
4 Avukat,
2 Biyolog,
1 Diyetisyen
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMINDA ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR
1 Laborant,
2 Tekniker.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMINDA ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KADROLAR
1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
296 Şoför–Operatör,
2 Garson,
2 Bulaşıkçı,
135 Temizlik personeli.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Orman Genel Müdürlüğü personel alımında uygulanacak genel şartlar şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını sağlamak,
KPSS (B) grubu puanına sahip olmak,
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.