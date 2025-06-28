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ÖSYM GÖZETMEN ÜCRETİ ÖDEME TARİHLERİ: ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2025? YKS ödemeleri

ÖSYM GÖZETMEN ÜCRETİ ÖDEME TARİHLERİ: ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2025? YKS ödemeleri

16:1528/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) görev alan öğretmenler, sınav görevi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS’de yaklaşık 600 bin görevli yer aldı. Sınavın üzerinden bir hafta geçerken gözler ÖSYM tarafından yapılacak ödeme takvimine çevrildi. YKS görevli ücretlerinin Temmuz ayının ilk haftasında yatırılması bekleniyor.

YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında yüzbinlerce öğretmeni görevlendirdi. TYT, AYT ve YDT oturumlarında toplamda 592 binin üzerinde kişi sınav organizasyonunda yer aldı. Sınav sonrası merak edilen konulardan biri de görevli ücretlerinin hesaplara aktarılma tarihi oldu.

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Önceki yıllara dayanarak, YKS sınav gözetmen ücretleri sınavdan bir hafta sonra hesaplara yatırılmaya başlanıyor. ÖSYM sınav görevli ücreti ödeme tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2025 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM sınav görevlisi ücretleri 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için;

Bina Yöneticisi: 1.384 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.521 TL

Salon Başkanı: 1.338 TL

Gözetmen: 1.223 TL

Yedek Gözetmen: 1.070 TL

MEB SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2025:

Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yardımcısı): Brüt 1.721,35 TL / Net 1.450,08 TL

Salon Başkanı: Brüt 1.670,72 TL / Net 1.407,43 TL

Gözetmen: Brüt 1.620,09 TL / Net 1.364,78 TL

Yedek Gözetmen: Brüt 1.215,07 TL / Net 1.023,58 TL

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