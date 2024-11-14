ÖTV'siz araç almak isteyen engelli vatandaşlarımız için önemli bir fırsat sunulmaktadır. %90 ve üzeri engelli raporu bulunan bireyler, sıfır araç alırken ÖTV'den muaftır. Ancak bu muafiyetten yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Peki ÖTV’siz aracı kimler nasıl alır? işte engelli raporu ile araç alımına ilişkin detaylar.
ÖTV'siz araç almak isteyen engelli vatandaşlarımızın, engelli raporu ile birlikte bazı belgeleri de hazırlaması gerekmektedir. ÖTV'siz araç alımı süreci, ilgili kurumlardan alınacak onaylar ve işlemlerle tamamlanmaktadır. Engelli raporu ile araç alımı hakkında detaylı bilgiler haberimizde.
ÖTV Muafiyeti Nedir?
Engellilik oranı %90 veya üzerinde olan yetişkin engelliler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nda (ÇÖZGER) “Özel Koşul Gereksinimi Vardır (ÖKGV)” ibaresi bulunan 18 yaş altı engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.
Bununla birlikte engellilik oranı %90'ın altında olan engellilerden engelli sağlık kurulu raporunda "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir." değerlendirmesi bulunanlardan, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olan engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.
Üzerine araç alınan engelli kişinin engelli sürücü belgesine sahip olma şartı var mıdır?
Hayır, yoktur. Engelli oranı %90 ve üzerinde olan engelli bireyin üzerinden ilk iktisap edilecek araçta ÖTV muafiyetinden yararlanılabilir.
ÖTV’siz alınan engelli araçları kimler kullanabilir?
Engellilik derecesi %90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla düzenlenmiş özel tertibatlı araçları, engelli araç sahibinin yanı sıra araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü de kullanabilir.
Ancak, söz konusu kişilerin de engelli aracını kullanabilmesi için “herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması” ve aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.
Engelli adına alınan araçlar kimler tarafından kullanılabilir?
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 53. maddesi, 3. fıkrası uyarınca; özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ÖTV muaf olarak bizzat ithal edilen araçların; araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur.
Engellilik derecesi %90 ve üzeri olan kişiler adına ÖTV’den muaf olarak yurt içinden alınan ve özel tertibatı bulunmayan araçların araç sahibi dışında birisi tarafından kullanılması konusunda mevzuatta herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.
Engelli raporuna sahip olan birinin tercih edebileceği motor seçenekleri nelerdir?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamında değerlendirilir. 2022 yılında engelliler için ÖTV muafiyeti 450.500 TL'yi aşmayan araçlar için uygulanmaktadır.
Engelliler motorlu taşıt vergisinden (MTV) faydalanabilir mi?
Engellilik dereceleri%90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.
Engellinin ilk araç alımında (ilk iktisabında) ÖTV doğar mı?
Kayıt ve tescile tâbi mallardan; bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, vergiden müstesnadır.
Engelliler araçlarını aldıktan 5 yıl sonra engeli olmayan birisine ÖTV ödemeden satabilirler mi?
Düzenlenen istisnadan yararlanan malul ve engellilerin bu kapsamda iktisap ettikleri araçları 5 yıldan fazla kullanarak bir başkasına satması durumunda, aracı alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir.
Engelli yakınına ÖTV indirimi var mı?
ÖTV indirimi sadece engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır.
Zihinsel engelli birey ÖTV indiriminden yararlanabilir mi?
Engellilik yüzdesi, %90 ve üzerinde olmak şartı ile engelli bireyin üzerine araç alınabilir.
Engelli araç alımında bankalar kredi veriyor mu?
Bankaların araba alımında, engellilere özel kredi ya da faiz şartları olmayıp, herkese tanınan banka kredi şartları engelliler içinde geçerlidir.