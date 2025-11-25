Pegasus, yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kampanyada biletler 3 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Peki Pegasus indirimli uçuş bileti kampanyası hangi ülkeleri ve hangi tarihli uçuşları kapsıyor?

1 /5 Pegasus 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde Balkan ülkelerine özel indirimli bilet kampanyası başlatmıştı. Kampanyada biletler 3 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

2 /5 Pegasus indirimli bilet kampanyası hangi tarihli uçuşları kapsıyor? Pegasus Genç BolBollular'ın yararlanabileceği kampanyadan bilet alan yolcular, biletlerini 12 Ocak 2026 – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanabilecek.

3 /5 Pegasus indirimli bilet kampanyası hangi ülkeleri kapsıyor? - Ankara- Podgoritsa- Ankara - İstanbul Sabiha Gökçen -Tuzla- İstanbul Sabiha Gökçen - İstanbul Sabiha Gökçen-Podgoritsa- İstanbul Sabiha Gökçen

4 /5 - İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen - İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna- İstanbul Sabiha Gökçen - İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen - İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran- İstanbul Sabiha Gökçen