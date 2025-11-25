Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Pegasus’tan Balkan ülkelerine özel indirimli bilet kampanyası: Kampanya hangi tarihli uçuşları kapsıyor?

Pegasus’tan Balkan ülkelerine özel indirimli bilet kampanyası: Kampanya hangi tarihli uçuşları kapsıyor?

17:0325/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Pegasus, yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kampanyada biletler 3 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Peki Pegasus indirimli uçuş bileti kampanyası hangi ülkeleri ve hangi tarihli uçuşları kapsıyor?

 Pegasus 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde Balkan ülkelerine özel indirimli bilet kampanyası başlatmıştı. Kampanyada biletler 3 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Pegasus indirimli bilet kampanyası hangi tarihli uçuşları kapsıyor?

Pegasus Genç BolBollular'ın yararlanabileceği kampanyadan bilet alan yolcular, biletlerini 12 Ocak 2026 – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanabilecek.

Pegasus indirimli bilet kampanyası hangi ülkeleri kapsıyor?

- Ankara- Podgoritsa- Ankara

- İstanbul Sabiha Gökçen -Tuzla- İstanbul Sabiha Gökçen

- İstanbul Sabiha Gökçen-Podgoritsa- İstanbul Sabiha Gökçen

- İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

- İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna- İstanbul Sabiha Gökçen

- İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

- İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran- İstanbul Sabiha Gökçen

- İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp- İstanbul Sabiha Gökçen

- İzmir- Podgoritsa- İzmir

- İzmir-Üsküp-İzmir

#Pegasus
#Pegasus indirimli bilet kampanyası
#Pegasus kampanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?