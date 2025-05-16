Memur alımında 35 yaş sınırı genişletildi





Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair kanunla devlet memurları kanunundaki yapılan değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.







