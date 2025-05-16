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Resmi Gazete'de Yayımlandı! Özel yarışma sınavı ile memur alan kurumlarda 35 yaş kriteri geliyor

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Özel yarışma sınavı ile memur alan kurumlarda 35 yaş kriteri geliyor

13:4616/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı KHK'nın bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla memurların çalışma şartlarında ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Memur alımında yeni dönem başlıyor. Değişiklikler içeren torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, KPSS dışında, sınavla personel alan kurumlar da 35 yaş kriterini arayacak.

Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin iptal kararının ardından yeni düzenlemeye gidildi.

Memur alımında 35 yaş sınırı genişletildi


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair kanunla devlet memurları kanunundaki yapılan değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.



ÜYELER SEÇECEK


Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyişi hakkında kanundaki düzenlemeyle, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek. Bakan

müşavirleri doğrudan bakana bağlı çalışacak ve bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.







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