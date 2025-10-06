Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bu ay içinde kış saati uygulamasına geçilerek saatler bir saat geri alınacak. 2016 yılında Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Peki Türkiye’de saat değişikliği olacak mı, saatler geri alınacak mı?
Avrupa ülkeleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bu ay içinde kış saati uygulamasına geçilerek saatler bir saat geri alınacak. Ancak Türkiye’de 2016 yılından bu yana kalıcı yaz saati uygulaması sürdürülüyor. Türkiye’de saatler geri alınacak mı, kış saat uygulamasına geçilecek mi? İşte detaylar.
TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI, KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?
2016 yılında alınan kararla kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeniyle, Türkiye’de artık saatler geri alınmıyor. Bu sayede ülke genelinde yıl boyunca aynı saat dilimi kullanılmaya devam ediyor.
Kış saati uygulamasının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği merak edilirken, Türkiye’de sabit saat uygulaması yürürlükte kalmayı sürdürüyor.
SAATLER GERİ ALINACAK MI? HANGİ ÜLKELER KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİYOR?
2025 yılında Avrupa ülkeleri 26 Ekim Pazar gecesi, Amerika Birleşik Devletleri ise 2 Kasım’da kış saati uygulamasına geçerek saatlerini bir saat geri alacak. Ancak Türkiye’de durum farklı.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Düzenleme ile hem enerji tüketimini azaltmak hem de gün ışığından daha uzun süre yararlanmak hedeflendi. Yetkililer, yapılan değerlendirmelerde bu uygulamanın özellikle kış aylarında mesai bitiminde havanın kararmasını geciktirdiğini ve böylece vatandaşların akşam saatlerinde doğal ışıktan daha fazla faydalandığını belirtiyor. Ayrıca, uygulamanın genel enerji verimliliğine olumlu katkı sağladığı ifade ediliyor.