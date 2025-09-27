Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, tarih duyuruldu mu?

10:2727/09/2025, Cumartesi
Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için hazırlıklar sürüyor. Mayıs ayında yapılan ilk atamaların ardından gözler şimdi 18 bin kişilik ikinci dönem alıma çevrildi. Bakan Kemal Memişoğlu’nun yaptığı açıklamalar sonrasında adaylar, “Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?” sorularını araştırıyor.

18 bin kişilik 2. etap Sağlık Bakanlığı atamaları gündemde. İlk etap atamalarının mayısta tamamlanmasının ardından, yeni alım için süreç işlemeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun son açıklamalarıyla birlikte başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruya, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." şeklinde yanıt verdi.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da bu ay sonu ya da Ekim ayında yayımlanması bekleniyor.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM'ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.

İLK ATAMALARDA BRANŞ DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDEYDİ;


 BİYOLOG 10



 BÜRO PERSONELİ 215



 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75



 DESTEK PERSONELİ 15



 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44



 DİYETİSYEN 74



 EBE 1280



 FİZYOTERAPİST 121



 GERONTOLOG 6



 HEMŞİRE 7.597



 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27



 ODYOLOG 17



 PERFÜZYONİST 25



 PSİKOLOG 30



 SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2



 SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397



 SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25



 SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146



 SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91



 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10



 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225



 SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135



 SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132



 SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26



 SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71



 SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786



 SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10



 SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314



 SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17



 SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50



 SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17



 SOSYAL ÇALIŞMACI 67



 TEKNİKER 235



 TEKNİSYEN 273

