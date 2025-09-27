SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, tarih duyuruldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruya, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." şeklinde yanıt verdi.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da bu ay sonu ya da Ekim ayında yayımlanması bekleniyor.