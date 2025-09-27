SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, tarih duyuruldu mu?

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için hazırlıklar sürüyor. Mayıs ayında yapılan ilk atamaların ardından gözler şimdi 18 bin kişilik ikinci dönem alıma çevrildi. Bakan Kemal Memişoğlu’nun yaptığı açıklamalar sonrasında adaylar, “Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?” sorularını araştırıyor.
18 bin kişilik 2. etap Sağlık Bakanlığı atamaları gündemde. İlk etap atamalarının mayısta tamamlanmasının ardından, yeni alım için süreç işlemeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun son açıklamalarıyla birlikte başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruya, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." şeklinde yanıt verdi.
KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da bu ay sonu ya da Ekim ayında yayımlanması bekleniyor.
KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM'ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.
İLK ATAMALARDA BRANŞ DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDEYDİ;
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273