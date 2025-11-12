SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ İL İL SONUÇ LİSTESİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi 2025 ASIL ve YEDEK isimler...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi heyecanı başladı. Bakanlık bünyesinde taşra teşkilatında istihdam edilecek 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün saat 10.30’da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura işlemleri illerin trafik kodu sırasına göre devam ederken, sonuçlar kura tamamlandıktan sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden asil ve yedek aday listeleriyle ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını nasıl izlenir?
Sağlık Bakanlığı’nın 2 bin 764 işçi alımı için düzenlediği kura çekimi canlı yayını başladı! Bugün saat 10.30’da başlayan kura çekimi, illerin trafik kodu sırasına göre devam ediyor. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı alımı için kura sonuçları, iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden açıklanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı olarak nereden izlenir?
ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı kapsamında kura çekilişinin tamamlanmasının ardından saat 17:00'den itibaren asil ve yedek isim listesi Sağlık Bakanlığı iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ayrıca öğrenilebilecek.
KURA ÇEKİMİNE HANGİ İLDEN BAŞLANACAK?
İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapılacak.
Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlenecektir. İllerin Trafik Koduna Kura Çekiliş Sırası: 1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.