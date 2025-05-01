Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı, 3.658 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başlatıyor. Adaylar, temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı ve klinik destek elemanı gibi pozisyonlar için başvuru yapabilecek. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

1 /5 Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı sürekli işçi alımı için başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Kadro ve branş dağılımı, başvuru kılavuzuyla birlikte açıklanacak. Başvurular yalnızca internetten yapılacak.

2 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Başvurular, İŞKUR e-şube, Hizmet Merkezleri veya İl Müdürlüklerinde yapılabilecektir.

3 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Başvuruların 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekilişinin 27 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

4 /5 HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK? İlk etapta 3 pozisyon için alım yapılması bekleniyor; Temizlik Görevlisi pozisyonu için: EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) Klinik Destek Elemanı için: ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN olmak Silahsız Güvenlik Görevlisi için: ORTAÖĞRETİM,ÖNLİSANS VEYA LİSANS MEZUNU olmak; engelli ve eski hükümlü olmamak şartları aranacak.