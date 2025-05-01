Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı, 3.658 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başlatıyor. Adaylar, temizlik görevlisi, güvenlik, aşçı ve klinik destek elemanı gibi pozisyonlar için başvuru yapabilecek. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı sürekli işçi alımı için başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Kadro ve branş dağılımı, başvuru kılavuzuyla birlikte açıklanacak. Başvurular yalnızca internetten yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Başvurular, İŞKUR e-şube, Hizmet Merkezleri veya İl Müdürlüklerinde yapılabilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Başvuruların 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekilişinin 27 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?
İlk etapta 3 pozisyon için alım yapılması bekleniyor;
Temizlik Görevlisi pozisyonu için:
EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL)
Klinik Destek Elemanı için:
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN olmak
Silahsız Güvenlik Görevlisi için:
ORTAÖĞRETİM,ÖNLİSANS VEYA LİSANS MEZUNU olmak; engelli ve eski hükümlü olmamak
şartları aranacak.
40 YAŞINI DOLDURMAMA ŞARTI
Başvuru yapan adayların başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).