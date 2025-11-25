Sağlık Bakanlığı personel alımı, 2026 yılı için sözleşmeli ve sürekli işçi alımı yapılacak mı? sorusuyla gündemdeki yerini koruyor. 2025’te hem sözleşmeli personel hem de İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı gerçekleştiren Bakanlık, yeni yılda başvuru yapmayı planlayan adayların dikkatini çekmiş durumda. Sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce kişi, 2026’da yeniden bir alım ilanı yayınlanıp yayınlanmayacağını şimdiden merak ediyor. Adaylar, özellikle hangi pozisyonlarda ihtiyaç olacağı ve başvuru şartlarının nasıl şekilleneceği konusunda resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı alımları kadro ve branş dağılımı detayları.

1 /4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanması bekleniyor? İşte detaylar.

2 /4 Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadro ve branşta olacak? Sağlık Bakanlığı 2026 yılında personel alımı yapacak. Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

3 /4 Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.