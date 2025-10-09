Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura ve sonuç tarihi açıklandı mı? 2.764 kişilik alımda sona doğru

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Ekim’de başlayan ve 13 Ekim 2025’te sona erecek 2 bin 764 sürekli işçi alımı başvurularında süreç sona yaklaşıyor. Gözler şimdi kura çekiminde. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura tarihi belli oldu mu? Bakanlık, kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarihler için hazırlıklarını tamamlarken, adaylar İŞKUR e-Şube ve yhgm.saglik.gov.tr adreslerinden gelişmeleri anbean takip edebilecek. Kura sonucunda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarında asıl ve yedek aday listeleri yayımlanacak.