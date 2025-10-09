Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura ve sonuç tarihi açıklandı mı? 2.764 kişilik alımda sona doğru

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete ilanıyla başlattığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı sürecinde başvurular sona ererken, şimdi gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Binlerce adayın katılım gösterdiği alım sürecinde, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız) ve klinik destek elemanı kadrolarına yapılacak kura çekimiyle asıl ve yedek adaylar belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihi belli oldu mu? İşte başvuru takvimi, kura süreci ve sonuçların açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler.
Sağlık Bakanlığı’nın 8 Ekim’de başlayan ve 13 Ekim 2025’te sona erecek 2 bin 764 sürekli işçi alımı başvurularında süreç sona yaklaşıyor. Gözler şimdi kura çekiminde. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura tarihi belli oldu mu? Bakanlık, kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarihler için hazırlıklarını tamamlarken, adaylar İŞKUR e-Şube ve yhgm.saglik.gov.tr adreslerinden gelişmeleri anbean takip edebilecek. Kura sonucunda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarında asıl ve yedek aday listeleri yayımlanacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
Sağlık Bakanlığı, işçi alımı sonuçlarını kura yöntemiyle belirleyecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından İŞKUR tarafından bildirilen listeye göre her il için kura çekimi yapılacak.
Kura çekim tarihleri ve yerleri, ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yayımlanacak. Kuraların Ekim ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilmesi, sonuçların ise kura çekiminin tamamlanmasının ardından aynı hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
Sonuçlar nereden öğrenilecek?
Kura sonuçları, yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca İŞKUR e-Şube portalı (esube.iskur.gov.tr) üzerinden de adaylar kendi başvuru durumlarını sorgulayabilecek.
Asıl ve yedek adaylar duyurulacak
Kura sonucunda her kadro için asıl ve yedek aday listeleri açıklanacak. Asıl listede yer alan adaylar, belgelerini belirtilen süre içinde teslim ederek işe başlama sürecine dahil olacak. Yedek adaylar ise hak kazananların herhangi bir nedenle sürece devam etmemesi durumunda sıralamaya göre çağrılacak.
Sonuç açıklama takvimi (tahmini)
Başvuru bitiş tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi
Kura çekimi: 16–18 Ekim 2025 tarihleri arasında (tahmini)
Sonuçların açıklanması: 18–20 Ekim 2025 tarihleri arasında (tahmini)
Belge teslim ve işe başlama süreci: Ekim sonu itibarıyla başlayacak
Bakanlıktan açıklama
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sürecin “tamamen şeffaf, adil ve erişilebilir şekilde” yürütüleceğini belirterek tüm aşamaların kamuoyuyla resmi kanallar üzerinden paylaşılacağını vurguladı.