SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Bakanlık tarafından işçi alımı yapılacak iller, ilanlar yayımlandıktan sonra belli oluyor. İşçi alımı yapılacak iller arasında İstanbul, Gaziantep, Mersin, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Aydın, Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer illerin de olması bekleniyor. Geçtiğimiz Mayıs döneminde yapılan alımlar, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildi. Başvuru yapacak adaylardan o ilde yaşama şartı aranmamıştı. Benzer şekilde bu alımlarda da şart olması beklenmiyor.



