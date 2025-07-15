DEM Parti, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahhattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında tahliye başvurusunda bulundu. Demirtaş'ın yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarındaki rolü de iddianamede yer almıştı. 6-8 Ekim 2014 tarihindeki sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP Merkez Yürütme Kurulundan yapılan açıklamanın etkili olduğu vurgulanmıştı.
DEM Parti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği son hak ihlali kararının ardından Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasetçilerin tahliyesi için başvuruda bulundu. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kobanî Kumpas Davasında yıllardır hukuksuzca rehin tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinin tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinden talepte bulunduk.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 8 Temmuz 2025 tarihli Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 4) karar ile bir kez daha Kobanî Davasının hukuka aykırı olduğu ve Selahattin Demirtaş ve dolayısıyla diğer rehin tutulan siyasetçi arkadaşlarımızın tutukluluğunun siyasi amaçlı olduğunu tespit edilmiştir. AİHM kararı ile hukuki dayanaktan yoksun olduğu tespit edilen dosyada, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak tüm arkadaşlarımız hakkında derhal tahliye kararı verilmelidir."
Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Demirtaş hakkında Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri ve Mersin olmak üzere 5 ilde görülen 12 dava bulunuyor.
Açılan davalarda Demirtaş, "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "kamu görevlisi aleyhine iftira", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama", "yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından yargılanıyor.
Devam eden yargılamaların yanı sıra Demirtaş hakkında hapis cezası kararı çıkan bir dava da bulunuyor. Demirtaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 7 Eylül 2018'de 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş'ın yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarındaki rolü de iddianamede yer alıyor. 6-8 Ekim 2014 tarihindeki sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP Merkez Yürütme Kurulundan yapılan açıklamanın etkili olduğu vurgulanıyor.