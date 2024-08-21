SGK 3600 - 5400 günle emeklilik şartlarını sıraladı: Primi yetmeyene tam isabet edecek! 10 yılı tamamlayanlara...

2. Yaş Şartı:

3600 gün ile emeklilik için yaş şartı da bulunmaktadır. Kadınlar için bu yaş sınırı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak, bu yaş sınırı zaman içinde değişiklik gösterebilir ve yasal düzenlemelere bağlıdır, dolayısıyla güncel bilgileri SGK resmi kaynaklarından teyit etmek önemlidir.