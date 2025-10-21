Yeni Şafak
Snapchat erişim sorunu düzeldi mi? 21 Ekim Snapchat erişim durumu ve çökme raporları son durum

Snapchat erişim sorunu düzeldi mi? 21 Ekim Snapchat erişim durumu ve çökme raporları son durum

08:4621/10/2025, Salı
Kullanıcılar sabah saatlerinden itibaren Snapchat'te erişim sorunları yaşandığını bildirdi. Kesintinin Amaxon Web Services (AWS) kaynaklı olduğu biliniyor. Peki, Snapchat çöktü mü, düzeldi mi? Snapchat ne zaman düzelecek? 21 Ekim Snapchat erişim durumu ve çökme raporları son durum.

Snapchat düzeldi mi sorusu, yaşanan sorunla beraber kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında yaygın olan uygulamaya erişimde ve yüklemede sorunlar yaşanıyor. Peki Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor?

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Paylaşılan raporlar çerçevesinde Snapchat'e erişimde sorunlar yaşanıyor. Sorunun Amazon servisleriyle kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Amazon servislerindeki sorunun giderilmesiyle, uygulamanın da düzelmesi bekleniyor.

Amazon web servislerinde yaşanan sorun bazı uygulamaları da etkiliyor. Bu bağlamda kullanıcılara bağlantılarını kontrol etmeleri ve uygulamanın güncel sürümünün kullanılması ifade ediliyor.

AMAZON'DAN AÇIKLAMA GELDİ


Amazon Web Services (AWS), sabah saatlerinde başlayan ve ABD ile Avrupa başta olmak üzere birçok uygulamaya erişimi engelleyen teknik sorunun giderildiğini, çoğu AWS hizmetinin normal şekilde çalıştığını duyurdu.

AWS'de bu sabah saatlerinden itibaren yaşanan teknik bir kesinti, Snapchat, Perplexity, Amazon, oyun platformu Fortnite, İngiliz Lloyds Bank, İngiltere Gelir ve Gümrük Dairesi, yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo, Prime Video, telekomünikasyon şirketleri Vodafone ve BT, Canva, Signal ve Roblox dahil birçok uygulamaya giriş yapılmasını engellemişti.


DNS SORUNU TAMAMEN GİDERİLDİ


AWS, soruna ilişkin güncel bilgi sayfasında yaptığı paylaşımda, "Alan Adı Sistemi" (DNS) sorununun tamamen giderildiğini ve çoğu AWS hizmetinin artık normal şekilde çalıştığını bildirdi.

ABD-DOĞU-1 (US-EAST 1) bölgesine bağlı küresel hizmetlerin de yeniden normale döndüğü teyit edilen paylaşımda, ancak tam çözüm sağlanana kadar bazı taleplerin geçici olarak sınırlandırılabileceği ve hata oranları görülebileceği kaydedildi.

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector verilerine göre, kullanıcılar söz konusu uygulamalara erişim sorunu yaşandığını raporlamaya devam ediyor ancak soruna ilişkin bildirimler sabah saatlerine göre azalmış durumda.



