DNS SORUNU TAMAMEN GİDERİLDİ





AWS, soruna ilişkin güncel bilgi sayfasında yaptığı paylaşımda, "Alan Adı Sistemi" (DNS) sorununun tamamen giderildiğini ve çoğu AWS hizmetinin artık normal şekilde çalıştığını bildirdi.

ABD-DOĞU-1 (US-EAST 1) bölgesine bağlı küresel hizmetlerin de yeniden normale döndüğü teyit edilen paylaşımda, ancak tam çözüm sağlanana kadar bazı taleplerin geçici olarak sınırlandırılabileceği ve hata oranları görülebileceği kaydedildi.

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector verilerine göre, kullanıcılar söz konusu uygulamalara erişim sorunu yaşandığını raporlamaya devam ediyor ancak soruna ilişkin bildirimler sabah saatlerine göre azalmış durumda.







