Futbol dünyasında şok yaratan yasa dışı bahis operasyonunda 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 2'si kulüp başkanı olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı ve eski Kasımpaşa Başkanı da bulunuyor. Peki, futbolda bahis soruşturması hangi isimleri kapsıyor, neden gözaltına alındılar? Turgay Ciner, Fatih Saraç, Murat Özkaya neden gözaltında? İşte konuya ilişkin son bilgiler.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Futbolda bahis operasyonunda son durum! Kimler, neden gözaltına alındı?
17 hakem ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşaspor eski Başkan Mehmet Fatih Saraç'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Başsavcılık'tan yapılan açıkamada şu ifadeler yer aldı:
- Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem (A.K.K. - A.T. - B.K. - B.T. - B.E.A. - C.B. - E.A. -M.Y. - M.Ö. N.O. - N.K. - S.E.T. - Ş.B. - U.T. - U.K.- Y.Y- Y.Ş.) hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından
- Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı (M.Ö.), 1 takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından
- Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen U.E isimli kişi hakkında Türk Ceza Kanunu 'nda yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası bakımından,
Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır.
12 FARKLI ŞEHİRDE OPERASYON
Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama- elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır. 21 kişiden 2 kişinin yurtdışında olduğu, 1 kişinin de adresinde bulunamadığı tespit edilmiş olup geri kalan 18 kişi gözaltına alınmıştır.
Soruşturmaya konu ülkemiz futbol liglerinde yer alan futbolcu,hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı gözönüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur. TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, res'en yapılan değerledirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.
Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında; öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen yapılacak araştırmalar Işığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur.
152 HAKEM AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
PFDK’ye sevk edilen 152 hakem, geçen günlerde yaptıkları ortak yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
“Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 futbol hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle ‘aktif’ olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna "aktif olarak bahis oynayan hakemler" şeklinde yansıtılması hem gerçeği çarpıtmakta hem de emeklerimizi hiçe saymaktadır.”