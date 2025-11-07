Soruşturmaya konu ülkemiz futbol liglerinde yer alan futbolcu,hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı gözönüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur. TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, res'en yapılan değerledirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.