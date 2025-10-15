Staj ve çıraklık yapan öğrenciler, sigorta girişleri yapıldığı halde sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında yer almakta. Staj süreleri sigorta başlangıç tarihinden sayılmamakta. EYT'den yararlanamayan vatandaşların gözü, mayıs ayında Meclis’e verilen kanun teklifinde. Peki staj süreleri emeklilikten sayılacak mı? İşte staj ve çıraklık sigortasında son durum gelişmeleri.
Türkiye'de staj ve çıraklık sigortası mağdurları, genellikle meslek liseleri, çıraklık eğitim merkezleri veya üniversitelerde eğitim sırasında işletmelerde çalışan gençleri kapsar. Bu kişiler, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında stajyer veya çırak olarak çalışırken sigorta primleri ödenir. Ancak bu primler sadece kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası) için yapılır. Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm – yani emeklilik) için prim ödenmediği için bu süreler emeklilik hesaplamasında dikkate alınmaz. Peki, staj ve çıraklık sürelerinde son durum nedir?
Staj süreleri emeklilikten sayılacak mı, son durum nedir?
Öğrencilerin staj ve çıraklık dönemlerinde iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası için primleri ödeniyor. Ancak emekliliğe dair prim ödemeleri yapılmıyor. Bu nedenle emeklilik durumunda bu süreler de dikkate alınmıyor.
Ancak 2025 Mayıs ayında Meclis'e gelen kanun teklifi ile staj ve çıraklık sigortalarının artık emeklilikte etkili olması planlanıyor. Teklifte; "Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar, işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlun tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile Yükseköğretim Kanununun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri" ve "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 41'inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde sayılanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki çıraklık, staj ve eğitim süreleri, 3 ay içinde talepte bulunmaları ve borçların ödenmesi halinde, sigortalının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalının başlangıç tarihinden sonraki süreler için borçlanma halinde sigortalılık süresine eklenir." ifadeleri yer aldı.
Emekli aylığını konu alan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinde 2023 yılında bazı değişiklik yapılarak 7438 Sayılı Kanun ile 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunanlara da emekli aylığı bağlanması kararlaştırılmıştı.
Ancak aday çırak ve çıraklar, 7438 Sayılı Kanun kapsamına alınmadıklarından staj süresi emeklilik hesaplamasına dahil edilmemişti. Söz konusu düzenlemenin yasalaşması ile staj ve çıraklık süreleri emekliliğe eklenecek. Düzenleme için gözler Meclis'te. Meclis'te ise yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında AK Parti MYK'sı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtlamıştı. Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" demişti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’da düzenlenen “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” programında konuşan Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin verdiği sözün mutlaka yerine getirileceğini vurguladı.
İstanbul Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Murat Avcı ile görüşen Adan, “Staj ve Çıraklık Sigortası mağdurlarına çözüm sözünü liderimiz Devlet Bahçeli verdi. Bu da sözün havada kalmayacağı anlamına gelir. Parti olarak üzerimize düşeni yapacak, bu sorunun çözümünü sağlayacağız” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2014-2018-2024 seçim bildirgesinde staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına çözüm sözü vermişti. Bahçeli, 11 Haziran 2024’teki MHP Grup Toplantısında da “Staj ve Çıraklık Sigortası mağdurlarına el atılmalıdır. Mağdurların yanındayız, haklı taleplerin takipçisiyiz” ifadelerini kullanmıştı.