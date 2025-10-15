MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’da düzenlenen “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” programında konuşan Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin verdiği sözün mutlaka yerine getirileceğini vurguladı.

İstanbul Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Murat Avcı ile görüşen Adan, “Staj ve Çıraklık Sigortası mağdurlarına çözüm sözünü liderimiz Devlet Bahçeli verdi. Bu da sözün havada kalmayacağı anlamına gelir. Parti olarak üzerimize düşeni yapacak, bu sorunun çözümünü sağlayacağız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2014-2018-2024 seçim bildirgesinde staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına çözüm sözü vermişti. Bahçeli, 11 Haziran 2024’teki MHP Grup Toplantısında da “Staj ve Çıraklık Sigortası mağdurlarına el atılmalıdır. Mağdurların yanındayız, haklı taleplerin takipçisiyiz” ifadelerini kullanmıştı.