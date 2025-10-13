İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un bazı ileçelerinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 13 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi listesi.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.
İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI