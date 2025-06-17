Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) zaman zaman personel alımı yapmaktadır. Son gelen bilgilere göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için 25 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurmuştur. Bu alım süreci, KPSS puanına dayalı sıralama ve sözlü yarışma sınavı ile gerçekleştirilecektir. Peki Peki, Tapu Kadastro personel alımı sınavı ne zaman? İşte TKGM başvuru şartları ve sınav tarihi.

1 /6 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 25 Uzman Yardımcısı alımı yapıyor. İşte bilmeniz gereken tüm detaylar:

2 /6 TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU Tapu Kadastro personel alımı başvuruları 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-devlet ya da Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

3 /6 TAPU KADASTRO PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak, 2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü İtibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1990 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 3) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak, 4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 5) Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

4 /6 6) Yurtiçinde cn az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak. 7) ÖSYM taralından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından yukarıdaki tabloda belirtilen (A) grubu KPSS puan türünde cn az 70 ve üzeri puan almış olmak.

5 /6 TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ Uzman yardımcısı alımına dair düzenlenecek yarışma sınavı Ankara'da yapılacak. A grubu KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre tapu kadastro bölümünden ilk 20 aday, hukuk bölümünden ilk 40 aday, kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümünden ilk 40 aday olmak üzere toplam 100 aday sözlü sınava katılacak.

