Telefon ve internet tarifesi kampanyaları e-Devlet ekranında kıyaslanıyor! e-Devlet tarife karşılaştırma sistemi nasıl kullanılır?

Vatandaşlar artık ücret, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak kendilerine en uygun tarifeyi seçebilecek. Böylece ayrı ayrı siteleri dolaşmaya gerek kalmadan tüm kampanya ve fiyat seçenekleri e-Devlet üzerinden görülebilecek.





Yeni hizmetin sektördeki rekabeti artırarak işletmecileri daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmaya teşvik edeceğini belirten Uraloğlu, projenin Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde “Bilgiye Erişim” kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildiğini de duyurdu.

Tarife karşılaştırma hizmetine e-Devlet’te https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşılabiliyor.



