Telefon ve internet tarifesi kampanyaları e-Devlet ekranında kıyaslanıyor! e-Devlet tarife karşılaştırma sistemi nasıl kullanılır?

Birçok vatandaş e-Devlet üzerinden tarife karşılaştırma hizmetini sorguluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden devreye aldıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” dedi. e-Devlet ekranında kıyaslanıyor! e-Devlet tarife karşılaştırma sistemi nasıl kullanılır? İşte e-Devlet üzerinden bütün operatörlerin tarifelerini karşılaştırabileceğiniz sistem...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete bir yenisini daha eklediğini bildirdi. Tarife karşılaştırma hizmeti e-Devlet'e geldi. 13 şirketin telefon ve internet tarifeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) çalışmasıyla e-Devlet üzerinden kıyaslanabilecek. Şimdi binlerce kişi "Tarife karşılaştırma nasıl yapılır?" diye soruyor. İşte ayrıntılar...
Telefon ve internet tarifeleri kıyasama nasıl yapılır?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabileceği yeni bir hizmetin e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunulduğunu açıkladı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geliştirilen sistem sayesinde, Türkiye’de en fazla aboneye sahip 13 işletmecinin sunduğu mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platformda kıyaslanabiliyor.
Vatandaşlar artık ücret, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak kendilerine en uygun tarifeyi seçebilecek. Böylece ayrı ayrı siteleri dolaşmaya gerek kalmadan tüm kampanya ve fiyat seçenekleri e-Devlet üzerinden görülebilecek.
Yeni hizmetin sektördeki rekabeti artırarak işletmecileri daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmaya teşvik edeceğini belirten Uraloğlu, projenin Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde “Bilgiye Erişim” kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildiğini de duyurdu.
Tarife karşılaştırma hizmetine e-Devlet’te https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşılabiliyor.
Tarifeler Tek Platformda
Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” açıklamasında bulundu.
1. adım e-Devlet'e giriş yapınız ve BTK Tarife Karşılaştırma hizmetini taratınız.
2. adım karşılaştırmak istediğiniz hizmet türünü seçiniz.
3. adım işletmecileri seçiniz.
4. adım bütçenize uygun fiyat aralığını giriniz.
5. adım ödeme tipinizi isteğinize göre onaylayınız.
6. adım ve sonrası taahhüt süresi, kullanım tercihinize dair bilgileri içerecektir.
Birçok kriter ile karşılaştırma yapılabilecek
Uraloğlu, yeni sistem ile vatandaşların, farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri artık ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebileceğini belirtti. Uraloğlu, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek” diye konuştu.