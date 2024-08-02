Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram'ın erişim engeli getirilmesinin ardından kullanıcılar alternatif kanalla yönleniyor. Online mesajlaşma uygulamalarından olan Telegram Instagram'ın kapatılmasının ardından tercih edilmeye başlandı. Telegram hesabı olmayanlar "Telegram hesabı nasıl açılır? Telegram nasıl indirilir? Telegram ücretli mi?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Telegram indirme, Telegram hesap açma, Telegram şifre güncelleme işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılar...
Telegram son zamanlarda sosyal medya hesapları arasında en iyi alternatiflerden alan birisi olup kullanıcı sayısı bir hayli artış göstermiştir. Telegram hesabı olmayıp yeni bir hesap açmayı düşünenler için "Telegram nasıl indirilir, Telegram hesabı nasıl açılır" sorularının yanıtını derledik.
Telegram Nasıl İndirilir?
Telegram uygulamasını bilgisayarınıza indirebilmek için yapmanız gereken şey resmi web sitesini ziyaret etmek olacaktır. https://web.telegram.org/ adresi üzerinden masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarlarınız için Telegram’ın uygulamasını edinebilirsiniz. Apple ya da Android cihazlarınıza Telegram uygulamasını yüklemek için aşağıda ayrı ayrı verilen linkleri kullanabilirsiniz.
Telegram İos App Store İndirme Linki
App Store aracılığı ile iPad ya da iPhone telefonlarınıza Telegram uygulamasını yüklemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
TELEGRAM İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN
Uygulamayı indirdiğinizde karşınıza çıkacak görsel.
Telegram telefonunuzla eşleşmek için aktivasyon kodu isteyecektir.
Telefon numaranızı girdikten sonra SMS ile aktivasyon kodu gönderilir.
Ardından Telegram kullanıcı bilgilerinizi girmeniz istenir. Bundan sonra Telegram kurulumu tamamlanır.
Telegram'da neler yapılır?
Telegram ile mesajlar, fotoğraflar, videolar ve herhangi türde dosyalar (doc, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız izleyiciye yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefon rehberindeki kişilere yazılabilir ve kişiler kullanıcı adlarıyla bulunabilir. Telegram, SMS ve e-postanın birleştirilmiş hali gibidir ve tüm kişisel veya iş ile ilgili mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Ek olarak, uçtan uca şifreli sesli ve görüntülü aramaların yanı sıra binlerce katılımcı için gruplarda sesli sohbetler destekleniyor.
Telegram'ın Özellikleri Neler?
Dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip Telegram anlık mesajlaşma uygulaması denilince akıllara ilk gelen isimlerden birisi oluyor. Öne çıkan bir diğer detay ise Telegram’ın dünya genelinde bulunan serverları sayesinde mükemmel bir kullanım deneyimi yaşatması oluyor. Emojiler, çıkartmalar ve daha birçok özellikle eğlenceli kullanım sunan Telegram uygulamasını siz de yukarıdaki bağlantılardan cihazınıza indirebilirsiniz.
Telegram Nasıl Silinir?
Telegram uygulamasında bilgisayarınızdan kaldırmak için yapmanız gereken şey denetim masasına girip uygulama yapıldıktan sonra kaldır seçeneğine tıklamak olacaktır. Tablet ya da telefonlarımızı için ise ayarlar bölümünde yer alan uygulamalarım sekmesine giriş yaparak Telegram uygulamasını cihazınızdan silebilirsiniz.