TEV burs başvuruları ne zaman sona eriyor? Türk Eğitim Vakfı bursu tutarı ve başvuru şartları

TEV burs başvuruları ne zaman sona eriyor? Türk Eğitim Vakfı bursu tutarı ve başvuru şartları

11:379/10/2025, Perşembe
<p>Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursu</p>
Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs ödemeleri yapılıyor. TEV üniversite ile üstün başarı bursu için başvurular 9 Ekim’de, sanat bursu 6 Kasım’a yüksek lisans ve doktora bursu 16 Ekim’de sona eriyor. Peki TEV bursu ne kadar, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte detaylar.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere; yurt bursu, mesleki ortaöğretim bursu, üniversite, üstün başarı, üstün başarı sanat, yüksek lisans ve doktora bursları verilecek. Başvurular burs.obigenc.com adresinden alınıyor. TEV burs başvuruları ne zaman sona eriyor? İşte Türk Eğitim Vakfı bursu tutarı ve başvuru şartları.

TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından verilen burslara ilişkin başvuru tarihleri şu şekilde:

Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim

Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim

Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversite burs başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak,

Devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programına kayıtlı olmak,

Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak,

Aynı anda TEV’den aynı burs türünü alan bir kardeşi varsa burs alamaz,

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmaya engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekmektedir. Bu kural genel geçerli olmakla birlikte, bazı istisnai durumlar bulunmaktadır,

Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak,

Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç),

Ara sınıflar için en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak,

25 yaşını geçmemiş olmak,

Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak,

Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz,

Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir,

DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.

Yüksek lisans ve doktora bursu için şartlar

T.C. vatandaşı olmak

Tezli yüksek lisans programının ilk yılı ya da bilimsel hazırlık aşamasında olmak

Lisans ortalaması en az 3.00 / 4.00 olmalıdır

Yabancı Dil Sınavından (YDS)’den en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak

30 yaşından küçük olmak

Doktora Bursu

T.C. vatandaşı olmak

Doktora programının ders aşamasında olmak

Yüksek lisans ortalaması en az 3.00 / 4.00 olmalıdır

Yabancı Dil Sınavından (YDS)’den en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak

35 yaşından küçük olmak.

TEV BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Burs başvuru sonuçları için TEV'den tarih açıklaması gelmedi. Ancak geçen eğitim yılında yakın tarihlerde alınan başvurular ardından sonuçları 21 - 30 Ekim tarihleri arasında açıklandı.

TEV BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TEV burs ödemeleri Ekim - Haziran dönemleri arasında yapılıyor.Yurt bursları ise 10 aylık süre için ödenir. Ödemeler her ayın 15'inden banka hesaplarına aktarılır. İlk ödeme ise Aralık'ta yapılıyor.

