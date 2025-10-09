TEV burs başvuruları ne zaman sona eriyor? Türk Eğitim Vakfı bursu tutarı ve başvuru şartları

DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.

Yüksek lisans ve doktora bursu için şartlar

T.C. vatandaşı olmak

Tezli yüksek lisans programının ilk yılı ya da bilimsel hazırlık aşamasında olmak

Lisans ortalaması en az 3.00 / 4.00 olmalıdır

Yabancı Dil Sınavından (YDS)’den en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak

30 yaşından küçük olmak

Doktora Bursu

T.C. vatandaşı olmak

Doktora programının ders aşamasında olmak

Yüksek lisans ortalaması en az 3.00 / 4.00 olmalıdır

Yabancı Dil Sınavından (YDS)’den en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak

35 yaşından küçük olmak.