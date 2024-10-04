Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un yeni modeli TOGG T10F ilk olarak 2019 yılında T10X ile birlikte bir konsept olarak tanıtılmıştı. Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da görücüye çıktı. 600 km menzil sunan araç, 2025'te satışa çıkacak ve üç farklı teknik versiyon ile pazara sunulacak. TOGG T10F özellikleri, fiyatı ve satış tarihi de araba tutkunları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, TOGG T10F ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? Togg sedan modeli T10F özellikleri neler? İşte detaylar...
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk sedan modeli olan T10F, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Gelecek yıl piyasaya çıkması planlanan bu yeni model, etkinlikte yoğun ilgi gördü. Peki Togg'un İlk Sedan Modeli T10F ne zaman satışa çıkacak? Togg T10F özellikleri ve fiyatı nedir?
TOGG'UN YENİ SEDAN MODELİ T10F ÖZELLİKLERİ
Togg T10F, daha sportif bir tasarıma sahip olmakla birlikte, sedan araçlardan beklenen özellikleri karşılayacak şekilde geliştirildi. 600 kilometreye kadar menzil sunan T10F, mevcut SUV modeline göre 80 kilometre daha fazla yol kat edebiliyor. Bu yeni model, uzun yolculuklar için daha uygun bir menzil performansı sergiliyor.
TOGG SEDAN MODELİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz hafta Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg üretim tesislerini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, T10F modelinin güvenlik ve dayanıklılık test süreçlerinin başlatıldığını belirten Kacır, aracın test sürüşünü gerçekleştirdi. Ayrıca, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, T10F modelinin CES 2024'te de sergilendiğini hatırlattı. Karakaş, T10F'nin 2025'in ilk çeyreğinde tanıtılarak, ön sipariş sürecine girileceğini ve Nisan 2025'ten itibaren kullanıcılarla buluşturulmasının hedeflendiğini açıkladı.
T10X’TEN 80 KM DAHA FAZLA MENZİL
T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle karşımıza çıkacak. Teknik açıdan 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T10F’in 80 km daha fazla menzile sahip olacağını da açıklamıştı.
T10F’in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.
Öte yandan sedan modelin dış görünüşü sıradışı olmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil olmasından dolayı rüzgar direncinin az olması için ön tarafta bulunan difüzör kısımları kapalı olarak imal edilmiş olan T10F'in kaslı kaput yapısı hırçın bir görünüm sergiliyor. Tampon üzerinde bulunan bumarang şeklindeki gündüz farları ve krom detaylar ön tasarımı tamamlamış durumda. Ön tamponda park sensörleri de mevcut bulunuyor. T10F'te komple cam tavan bulunuyor.
TOGG T10F SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Togg'un ilk sedan modeli T10F henüz resmi olarak tanıtılmadığı için kesin bir fiyat tahmini yapmak zor, ancak T10X modelinin 2023 Aralık ayındaki satış fiyatı 1.430.000 - 1.820.000 TL aralığındaydı.
T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hem CES hem de TEKNOFEST'te gösterilen Togg 10F'in, 2025 yılının Mart veya Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.