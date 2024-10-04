T10X’TEN 80 KM DAHA FAZLA MENZİL





T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle karşımıza çıkacak. Teknik açıdan 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T10F’in 80 km daha fazla menzile sahip olacağını da açıklamıştı.

T10F’in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.



