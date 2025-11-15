TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU SONUÇ TARİHİ: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman duyurulacak, ilk teslimat hangi tarihte olacak?

Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut için başvurular resmen başladı. Bankalar üzerinden 10 Kasım–19 Aralık 2025, e-Devlet üzerinden ise 18 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar, başvuru sonuçları, kura çekimleri ve konut teslim tarihlerini merak ediyor. Peki, TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylı takvim.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE OLACAK
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
PROJE TAKVİMİ: TOKİ KONUT KURALARI VE TESLİMAT NE ZAMAN?
Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte proje takvimi de netleşti:
10 Kasım-19 Aralık 2025: Başvuruların alınması
29 Aralık 2025-27 Şubat 2026: Hak sahibi belirleme kura tarihi
Kasım 2025 yılı itibarıyla: Projelerin ihale edilmeye başlanması
Şubat 2026 yılı itibarıyla: Konut belirleme kuralarının çekilmeye başlanması
Şubat 2026 yılı itibarıyla: Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin imzalanmaya başlaması
Mart 2027 yılı itibarıyla: Konutların teslim edilmeye başlanması