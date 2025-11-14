TOKİ başvuru durumu değerlendiriliyor ne demek? TOKİ başvuru sonuçlanma tarihi ne zaman?

TOKİ BAŞVURU DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR NE DEMEK?

TOKİ ekranlarında görülen “Başvuru durumu değerlendiriliyor” ifadesi, başvurunun TOKİ sistemine ulaştığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Bu aşamada vatandaşın kimlik bilgileri, başvuru koşullarına uygunluğu ve başvuru ücretinin yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilir. Her il ve ilçe için başvurular ayrı ayrı incelendiği için süreç kademeli olarak ilerler.