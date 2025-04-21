TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında yapacağı 250 bin konutta geri sayım başladı. Binlerce dar gelirli vatandaşın beklediği TOKİ 250 bin konut projesinde gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Peki TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? Şartlar belli oldu mu? İşte TOKİ e-Devlet başvuru ekranı....
TOKİ’nin üzerinde çalıştığı sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilmesi beklenirken kent merkezi, ilçe merkezleri ve nüfusa göre konut dağılımı ön planda olacak. 2025 yılının Şubat ayında 81 ilin valiliklerine sosyal konut inşa edilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz belli olmadı.
TOKİ’nin konuya dair önümüzdeki aylarda açıklama yapması bekleniyor.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.
Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.
TOKİ EVLERİ NEREYE YAPILACAK?
Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı:
“100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu gibi etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.”
Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istendi.
Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.
81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.
Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.
YENİ KONUTLAR NÜFUSA GÖRE İNŞA EDİLECEK
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.