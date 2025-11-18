TOKİ BAŞVURU İPTALİ E DEVLET EKRANI: TOKİ başvurusu iptal edilir mi, başvurumu düzenleyebilir miyim?

Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım’da başladı, 18 Aralık 2025’e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda yanlış bilgi girişi ve iptal işlemleri merak konusu oldu. Peki, TOKİ başvurusu nasıl iptal edilir, hatalı başvuru nasıl düzeltilir?
TOKİ’nin Sosyal Konut Projesi yoğun ilgi görmeye devam ederken, e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında “iptal”, “yeniden başvuru” ve “hata düzeltme” işlemleri yer alıyor. 18 Aralık’a kadar sürecek başvuru döneminde süreç nasıl işliyor? İşte detaylar…
TOKİ BAŞVURUSU NASIL İPTAL EDİLİR?
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi için yapılan başvurularda, başvuru ücretini yatırmayan adayların işlemleri sistem tarafından otomatik olarak iptal ediliyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapan kişilere banka tarafından SMS yoluyla bir hesap bilgisi gönderiliyor ve belirtilen süre içinde başvuru ücretinin bu hesaba yatırılması gerekiyor. EFT, havale ya da ATM aracılığıyla ödeme yapılmazsa başvuru geçersiz sayılıyor.
Öte yandan, başvuru ücretini yatırmış olan kişilerin bu bedeli geri çekmeleri durumunda da başvuruları iptal edilmiş kabul ediliyor. Kura sonucu asil veya yedek listede yer alan vatandaşlar, ücret iadesi aldıkları anda hak sahipliği durumlarını kaybediyor. Daha önce "İlk Evim" veya "Arsa Projesi" kapsamında asil ya da yedek olarak hak kazanmış olanlar ise kendileri veya eşleri adına 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapamıyor. Ancak isteyen vatandaşlar önceki projelerdeki hak sahipliklerinden vazgeçip başvurularını iptal ederek yeni projeye katılım sağlayabiliyor.
TOKİ BAŞVURU İPTALİ E-DEVLET
e-Devlet üzerinden yapılan TOKİ başvurularında iptal işlemi, ödeme durumuna göre sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru ücretinin hiç yatırılmaması ya da yatırıldıktan sonra geri çekilmesi halinde başvuru kendiliğinden geçersiz sayılıyor. Bu nedenle başvuru sahibi ayrıca bir işlem yapmak zorunda kalmıyor.
Ayrıca bir haneden yalnızca bir kişinin başvuru yapmasına izin veriliyor. Kişinin hem kendi hem de eşi adına başvuru yapılması halinde, ikinci başvuru sistem tarafından otomatik iptal edilerek yalnızca ilk yapılan başvuru geçerli kabul ediliyor.
BAŞVURU İPTALİ VE YENİ BAŞVURU ADIMLARI
Yanlış başvuru yapan kişiler işlemlerini şu şekilde düzeltebilir:
e-Devlet'e giriş yapın.
"TOKİ Başvuru Sorgulama" ekranına gidin.
Mevcut başvurunuzu iptal edin.
İptal işleminden sonra doğru bilgilerle yeni bir başvuru oluşturun.
İptal işlemi tamamlandıktan sonra, aynı T.C. kimlik numarasıyla hatasız bir şekilde yeniden başvuru yapılabiliyor.