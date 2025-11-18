TOKİ BAŞVURU İPTALİ E DEVLET EKRANI: TOKİ başvurusu iptal edilir mi, başvurumu düzenleyebilir miyim?

TOKİ BAŞVURU İPTALİ E-DEVLET

e-Devlet üzerinden yapılan TOKİ başvurularında iptal işlemi, ödeme durumuna göre sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru ücretinin hiç yatırılmaması ya da yatırıldıktan sonra geri çekilmesi halinde başvuru kendiliğinden geçersiz sayılıyor. Bu nedenle başvuru sahibi ayrıca bir işlem yapmak zorunda kalmıyor.

Ayrıca bir haneden yalnızca bir kişinin başvuru yapmasına izin veriliyor. Kişinin hem kendi hem de eşi adına başvuru yapılması halinde, ikinci başvuru sistem tarafından otomatik iptal edilerek yalnızca ilk yapılan başvuru geçerli kabul ediliyor.